Corruzione passiva (subordinatamente accettazione di vantaggi), abuso di autorità, appropriazione indebita, acquisizione illecita di dati e riciclaggio di denaro. Sono pesanti le accuse nei confronti di un funzionario del Servizio immatricolazioni della Sezione della circolazione. L’uomo è stato fermato martedì e ha passato una notte in prigione, per poi essere rilasciato ieri dopo gli interrogatori (rimane indagato a piede libero). Si tratta di un 34.enne cittadino svizzero domiciliato nel Bellinzonese che, stando a nostre informazioni, è consigliere comunale nella capitale, occupando una posizione di vertice nell’UDC. L’altro indagato è uno svizzero di 48 anni domiciliato nel Luganese. A suo carico si ipotizzano le imputazioni di corruzione attiva (subordinatamente concessione di vantaggi), riciclaggio di denaro e ricettazione.

È stata la stessa Sezione della circolazione a trasmettere la segnalazione sul collaboratore dell’Amministrazione cantonale, che ha dato il via alle indagini, in merito a una serie di irregolarità nella gestione delle pratiche di cessione di alcune targhe nel periodo da fine dicembre 2020 a fine maggio 2021.

Parallelamente - riferiscono il Ministero pubblico e la polizia cantonale - è stata avvisata l'Autorità di nomina competente per decisioni sul futuro professionale del 34.enne dipendente cantonale. Il Consiglio di Stato, quale misura immediata, ha sospeso dalle sue funzioni il collaboratore e ha aperto un’inchiesta disciplinare nei confronti dello stesso, riservandosi, in attesa di accedere agli atti dell’inchiesta, di prendere le opportune misure. «Il Dipartimento delle istituzioni stigmatizza quanto emerso, constatando come i meccanismi di controllo interni abbiano permesso di dare immediato avvio alle necessarie verifiche da parte dell’autorità inquirente».