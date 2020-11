Un furgone ha preso fuoco sul Ceneri vecchio questo pomeriggio attorno alle 15. Stando a quanto comunica la Polizia cantonale il veicolo, con targhe ticinesi, stava viaggiando in direzione di Cadenazzo quando ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Cadenazzo e di Bellinzona per le operazioni di spegnimento, nel frattempo terminate. Il rogo ha completamente distrutto il veicolo. Non si lamentano feriti. Per ragioni di sicurezza e per facilitare le operazioni di spegnimento il tratto interessato è stato inizialmente chiuso in entrambe le direzioni e poi riaperto a senso alternato. La riapertura totale della strada è prevista non prima delle 17.30.