Quanto scaturito dalle urne il 13 febbraio sul progetto di fusione in bassa Leventina (con due Comuni, Bodio e Giornico, che hanno detto sì, ed altrettanti no, cioè Personico e Pollegio) non è passato inosservato nell’alta valle, dove si intende rilanciare il discorso aggregativo accantonato quattro anni fa. E ciò dopo che il Legislativo di Prato Leventina, prima di Natale, ha invitato il Municipio a sondare il terreno con gli Esecutivi di Airolo, Bedretto, Dalpe e Quinto. Si è nella fase dei contatti preliminari; un primo incontro fra le parti è in programma nelle prossime settimane. In quell’occasione si dovrebbe passare dai pourparler a qualcosa di più concreto. Ma cosa?

L’iter procedurale

Pubblicamente, finora, soltanto Quinto si è detto decisamente possibilista sull’opportunità di convolare...