Le future Officine FFS di Castione sono un’opera troppo importante, un concorso pubblico di progettazione è indispensabile. È quanto sostengono ben 602 tra architetti e ingegneri ticinesi e del resto della Svizzera tramite una petizione le cui firme sono state consegnate oggi alle FFS, che propendono invece per un concorso di prestazione. Quest’ultimo approccio, secondo la Conferenza delle associazioni tecniche del cantone Ticino (CAT), in sostanza limita però fortemente i professionisti, chiamati ad approfondire un progetto di massima già esistente e secondo criteri sia tecnici che finanziari ritenuti limitanti. La stessa CAT, insieme alla sezione ticinese della SIA (Società svizzera degli ingegneri e degli architetti), ha dunque promosso la raccolta di firme tra gli addetti ai lavori, e il direttore Loris Dellea in persona le ha consegnate alla stazione cittadina a Roberta Cattaneo, coordinatrice delle FFS per la Regione Sud. L’azienda prende atto della petizione ma verosimilmente proseguirà sul binario già scelto per motivi essenzialmente di tempistica, come spiega la coordinatrice. Per poter realizzare il nuovo centro di manutenzione a Castione entro il 2026, quando è previsto il trasloco dalla centenaria sede di Bellinzona destinata a chiudere, infatti, il tempo stringe. Una scelta, quella del concorso di prestazione, che è per altro permessa dalla legge alle FFS, contrariamente ad altre entità pubbliche.