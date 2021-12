Aumenta l’investimento, aumentano i posti di lavoro. È con doppia soddisfazione che Roberta Cattaneo, direttrice delle Ferrovie federali svizzere Regione Sud ha annunciato martedì pomeriggio nella sala del Consiglio comunale di Bellinzona il piano industriale delle future Officine che entro il 2026 dovrebbero essere operative a Castione. Dai 360 milioni di franchi stimati inizialmente per realizzare lo stabilimento che le FFS vogliono sia il più moderno d’Europa si è passati ora ai 580 milioni del credito che è stato confermato lo scorso 4 dicembre dal Consiglio di amministrazione delle FFS. L’aumento di finanziamento, ha spiegato Roberta Cattaneo, è legato alla crescita delle attività previste nel futuro stabilimento industriale, ai lavori preparatori e allo sviluppo dell’area. La crescita dell’attività prevista va di pari passo con l’aumento degli impieghi: dai 200/230 ipotizzati in un primo momento si è passati ai 360, ai quali vanno inoltre aggiunti 80 apprendisti impiegati presso la ditta partner login. Collaboratori e giovani in formazione si occuperanno di manutenzione leggera e pesante, in cui rientra anche la lavorazione delle componenti, dei treni FLIRT della flotta TiLo (54 veicoli), dei convogli Giruno (29) e Astoro (19) oltre che di un centinaio di locomotive.

«Il coronamento di cinque anni di duro lavoro»

«Si tratta di un grandissimo successo, del coronamento di cinque anni di duro lavoro» si è rallegrato il direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali, il quale ha ammonito: «Dobbiamo rimanere compatti per evitare che gli interessi di pochi abbiano a prevalere sull’interesse pubblico dato da questo grande progetto». Un progetto che prevede un investimento tra i più importanti di questi tempi in Ticino e la creazione di posti di lavoro qualificati, gli ha fatto eco il direttore del Dipartimento finanze ed economia Christian Vitta, sicuro del fatto che il nuovo stabilimento industriale rinsalderà i rapporti tra Cantone e FFS. Il trasferimento a Castione delle Officine – i ricorsi contro questa ubicazione sono ancora pendenti al Tribunale amministrativo federale, ma le FFS procedono spedite con la procedura che vedrà i piani del nuovo stabilimento industriale sottoposto all’Ufficio federale dei trasporti all’inizio dell’anno prossimo – permetterà poi la nascita di un nuovo quartiere a ridosso del centro di Bellinzona con contenuti legati alla ricerca, alla formazione e all’alloggio. «Le ipotesi di lavoro relative alla pianificazione del nuovo quartiere sono state presentate al Dipartimento del territorio per l’esame preliminare» ha rilevato a tal proposito il vicesindaco di Bellinzona Simone Gianini, il quale auspica che le risposte possano giungere all’inizio del prossimo anno così da poter iniziare i lavori per allestire la variante vera e propria del Piano regolatore. Quando il trasloco delle Officine FFS sarà completato, si potrà così procedere a tappe con la realizzazione del futuro quartiere.

«Proiettati nel futuro»

«Con la nuova sede di IRB e IOR inaugurata meno di due settimane fa, le future Officine FFS proiettano la Città e la regione intera in un’altra dimensione orientata al futuro» ha rimarcato il sindaco Mario Branda, il quale ha rilevato con piacere che lo stabilimento industriale previsto a Castione accoglierà 80 giovani in formazione. Onorato di poter ospitare nel suo Comune lo stabilimento che ambisce ad essere il più moderno d’Europa si è detto infine il sindaco di Arbedo-Castione Luigi Decarli.

I rappresentanti dei lavoratori disertano la riunione di Piattaforma

A far da contraltare alla soddisfazione per quella che Ferrovie federali ed autorità cantonali e comunali hanno definito una pietra miliare nel progetto che assicura un futuro roseo per le Officine FFS ci hanno pensato i rappresentanti dei lavoratori. Lamentando il fatto di non essere stati consultati nella stesura del piano industriale hanno disertato la riunione della Piattaforma di dialogo che ha preceduto la conferenza stampa.

©CdT.ch - Riproduzione riservata