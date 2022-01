Un grande progetto, da un punto di vista tecnologico e finanziario, con un ampio sostegno pubblico locale, e che di conseguenza dovrebbe idealmente dare lavoro all’economia ticinese. Il deputato al Gran Consiglio Paolo Ortelli e cofirmatari del PLR chiedono al Governo cantonale di «attivarsi proattivamente verso il committente FFS su questo tema». Il tema è quello delle future Officine che le Ferrovie intendono inaugurare nel 2026 a Castione, trasferendovi le attività dello stabilimento ultracentenario di Bellinzona destinato alla chiusura (facendo posto ad un nuovo quartiere). Di fronte «all’ingente supporto pubblico che ha consentito alla struttura di restare in Ticino e potenziarsi - scrivono in un’interpellanza - appare chiaro come debba essere ragionevole fare di tutto affinché anche le opere legate al processo edificatorio della nuova struttura possano contribuire a sostenere e fornire occasioni di lavoro alla sua economia».

Cantone e Bellinzona hanno messo tanto

I deputati sottolineano la soddisfazione per aver potuto, anche grazie alle stesse FFS, mantenere la sede di manutenzione in Ticino, che secondo le ultime cifre fornite dal promotore garantirà un investimento di ben 580 milioni di franchi nel Bellinzonese. È però vero anche che Cantone e Città di Bellinzona hanno messo rispettivamente 100 e 20 milioni di franchi. Da qui la richiesta che il Ticino abbia la sua fetta di appalti. Riconoscono tuttavia che «vista l’entità del progetto sarà molto probabile, seguendo anche una tendenza ormai in atto da anni nel settore per i grandi progetti, che il committente FFS decida di andare nella direzione di gestione dell’opera attraverso una forma di appalto totale o del contratto da impresa generale». Una soluzione, questa, che rischia «di limitare a dismisura le possibilità delle aziende ticinesi di partecipare alle commesse per le diverse parti d’opera».

Le domande

Paolo Ortelli e colleghi chiedono quindi al Consiglio di Stato se «è cosciente di questa problematica e della grande importanza di queste ricadute per il settore edile e dell’intera economia locale» e se «esistono già delle indicazioni generali verso il committente FFS che prevedano che lo stesso tenga in ragionevole considerazione questi aspetti». Vogliono inoltre sapere se tra l’autorità cantonale e le FFS sono previsti incontri per affrontare il tema al fine di cercare di influenzare alcune scelte operative, anche alla luce dell’importante sostegno pubblico all’opera. Infine: «Può il Consiglio di Stato garantire al Parlamento di attivarsi concretamente al fine che le FFS sviluppino un concetto - pensiamo in questo senso perlomeno per tutta una serie di opere e prestazioni accessorie - così che le stesse possano essere scorporate dal bando di concorso, favorendo pertanto la possibilità concreta di delibere ad aziende locali di alcune parti d’opera?». Tutti quesiti ora sul tavolo del Governo ticinese.

Bellinzona addio, dopo oltre 100 anni. ©CdT/Chiara Zocchetti

