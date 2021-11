Finanze

Congelata dal Governo, la modifica del contributo di livellamento non entrerà in vigore per il triennio 2020-2022: «Gli scenari fiscali peggiori non sembrerebbero verificarsi» - La proposta nasceva dalle conseguenze della pandemia sulla casse pubbliche, con gli enti locali più ricchi che avrebbero dovuto versare di meno a quello meno abbienti - Dai beneficiari un sospiro di sollievo a metà