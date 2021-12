Inaugurata nel 2016, la Galleria di San Fedele a Roveredo è stata sottoposta a uno studio sulla sicurezza a seguito degli otto incidenti, di cui uno mortale, verificatisi dall’apertura fino al 2000. Nonostante il Consiglio federale, interrogato nel settembre 2020 dai consiglieri nazionali Martin Candinas e Fabio Regazzi, abbia confermato che la galleria sull’A13 soddisfa tutti i requisiti tecnici di prevenzione, l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha voluto approfondire e attuare delle misure supplementari per migliorare la situazione. Come spiega la stesso USTRA in un comunicato, «i risultati ottenuti dallo studio sulla sicurezza dimostrano che gli eventi occorsi non sono da imputare a carenze infrastrutturali o di tracciato ma piuttosto al comportamento umano, quali manovre pericolose o comportamenti errati, problemi tecnici dei veicoli, cali di concentrazione e sonnolenza». Con l’obiettivo di aiutare l’utenza a mantenere un livello di attenzione adeguato durante il transito in galleria, sono state analizzate alcune misure compensatorie di sicurezza attuabili in tempi brevi.