Prosegue la lotta al traffico parassitario del Municipio di Cadenazzo. In collaborazione con la Polizia comunale di Bellinzona nei prossimi mesi saranno posati dei sistemi di controllo del traffico. Un impianto, si legge nell’ultimo foglio informativo del Comune a sud della capitale, che rileva il passaggio di un veicolo sia in entrata sia in uscita; «qualora il lasso di tempo, che sarà predefinito, tra l’entrata e l’uscita rilevasse unicamente un transito, saranno comminate le sanzioni del caso.

Non è pertanto necessario disporre di autorizzazioni per effettuare un servizio a domicilio». Il primo sistema di questo tipo verrà posato nel comparto Sottomontagna in febbraio. Verranno registrate le targhe dei veicoli in entrata e in uscita, sia a sud sia a nord, e i tempi di percorrenza.

