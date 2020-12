«Gesto di un egoismo sordo e assoluto: merita 18 anni»

Le conclusioni degli approfondimenti scientifici secondo cui la modalità e l’esito della caduta possono essere ricondotti solo ad una spinta; la gioia di vivere e le belle speranze della vittima; la scarsa credibilità dell’imputato; il suo comportamento sospetto nei minuti immediatamente successivi alla tragedia; e infine la logica. Secondo il procuratore pubblico Moreno Capella non ci possono essere dubbi: non fu suicidio bensì assassinio. Il 3 luglio 2017 a Bellinzona l’eritreo 39.enne a processo da lunedì uccise la moglie 24.enne gettandola dal quinto piano. «Ha agito senza scrupoli né rispetto per la vita altrui, dimostrando un egoismo sordo e assoluto», ha affermato al termine della requisitoria durata diverse ore, durante la quale l’imputato ha spesso scosso la testa in segno di disapprovazione. Il titolare dell’inchiesta ha quindi chiesto la condanna per il reato di assassinio e la reclusione per la durata di 18 anni, più l’espulsione dalla Svizzera per altri 15 anni. Una pena severa anche alla luce della «mancanza di qualsiasi segno di sconforto se non per sé stesso», e attenuata solo dalle pesanti conseguenze che la detenzione avrà sulla sua vita. Pena che andrà ridotta a 15 anni e mezzo o 16, ha aggiunto, se la Corte riterrà che non si sia trattato di assassinio bensì di omicidio intenzionale.