Dal 1. gennaio nei Grigioni le lotterie di intrattenimento non sono più soggette all’obbligo di autorizzazione. Tuttavia le stesse continuano a essere soggette all’obbligo di notifica. Le notifiche devono essere inoltrate all’Ufficio della migrazione e del diritto civile in veste di autorità competente: sul sito Internet trovate i moduli. Da notare che sono espressamente ammesse anche partite di poker nella cerchia privata; Coira può autorizzare pure dei tornei. In ogni modo, secondo la Legge sui giochi in denaro del Cantone dei Grigioni, l’organizzatore di piccoli tornei di poker è punito con la multa qualora permetta a minori di parteciparvi. Un’ulteriore modifica rilevante riguarda l’impianto di apparecchi automatici per i giochi di destrezza che tuttavia devono essere autorizzati dalla Gespa.