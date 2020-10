Era pronto già lo scorso aprile. Poi la pandemia ha costretto il Consiglio di Stato ad annullare le elezioni comunali. Ma l’ex granconsigliere Donatello Poggi non si è fatto scoraggiare ed è dunque (ri)pronto a dare battaglia il prossimo aprile per una poltrona in seno al Municipio di Giornico sulla lista «Giornico 2030». «Crediti votati, da anni, dal Consiglio comunale ma lavori che non partono, perché? Situazioni “in zona grigia”che ristagnano da troppo tempo, l’informazione alla popolazione che in alcuni casi non è tale, le troppe imposte che “sfuggono” e che non si recuperano più (condoni e abbandoni), troppi i casi di assistenza pubblica per un comune di 850 abitanti circa, un territorio che in certe zone sembra lasciato a sé stesso» così via sono solo alcuni dei temi sui quali l’ex deputato intende tenere alta la guardia.