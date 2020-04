Giornico, fumo dal tetto di una casa anziani

Questa sera attorno poco dopo le 19.40 è stato segnalato del fumo uscire dal tetto di in un istituto per anziani in Via Fond la Tèra a Giornico. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Biasca, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e gli agenti della Polizia Cantonale. I pompieri hanno in breve tempo localizzato il problema nel locale tecnico dove probabilmente vi era un malfunzionamento della caldaia. Nessuno ha riportato conseguenze fisiche nel sinistro ed i pompieri, dopo gli accertamenti del caso, sono rientrati in caserma. Lo comunica Rescue Media in una nota.