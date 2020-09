Giornico, la Posta a domicilio, in attesa di una nuova collaborazione

In futuro la Posta sostituirà la filiale di Giornico con una soluzione in partenariato, grazie alla collaborazione con la Casa Leventinese per Anziani Elena Celio. A causa della situazione sanitaria contingente, in attesa di potere dare avvio al nuovo partenariato, i servizi postali verranno garantiti dall’introduzione del servizio a domicilio a partire dal 19 ottobre. L’offerta postale verrà dunque assicurata direttamente sulla porta di casa dal personale addetto, dal lunedÌ al venerdÌ, durante i consueti giri di recapito.

La Posta è da tempo in contatto con le autorità comunali di Giornico allo scopo di valutare possibili alternative per l’offerta locale di servizi postali, come previsto anche dalla strategia 2017-2020 relativa alla rete postale. L’utilizzo della filiale di Giornico risulta in effetti modesto e la sede rileva negli ultimi anni cali significativi delle operazioni effettuate agli sportelli. La Posta ha sottoposto al Comune soluzioni atte ad assicurare sul lungo periodo servizi postali di qualità, prediligendo infine l’introduzione di una filiale in partenariato. La Posta si avvarrà in futuro della collaborazione con la Casa Leventinese per Anziani Elena Celio. Prima di potere implementare la nuova soluzione, si rende tuttavia necessaria l’adozione del servizio a domicilio a carattere transitorio. Il servizio a domicilio si è ormai affermato in oltre 150 località ticinesi, e in oltre 1400 in tutto il Paese, come una soluzione pratica che trasferisce lo sportello postale “sull’uscio di casa”, rispettivamente “alla porta dell’azienda”. Sia la clientela privata sia la clientela commerciale potranno infatti gestire comodamente sul posto le loro attività postali quotidiane affidandosi al personale della Posta addetto al recapito.

Nel prossimo futuro un partner di sicuro interesse

D’intesa con il futuro partner e con le autorità comunali, non appena le condizioni lo permetteranno, si darà definitivamente il via ad una nuova collaborazione che presenta, come già avviene in altre località del Cantone, molti vantaggi per tutte le parti coinvolte. “Siamo certi di avere individuato, grazie alla fattiva collaborazione delle autorità, una soluzione che contribuirà a rendere un partner già oggi di grande rilievo per la comunità, sempre più un vero luogo di aggregazione e di scambio” evidenzia Martina Bellodi, Responsabile Regione Ticino per RetePostale.

La Posta prosegue nel dialogo con le autorità locali per definire tutti gli aspetti organizzativi in vista dell’introduzione delle nuove soluzioni; la popolazione sarà informata in entrambi i casi in modo dettagliato sugli sviluppi per mezzo di una comunicazione recapitata a tutti i fuochi in tempo utile.

