Avrebbe riportato ferite agli arti inferiori, il giovane coinvolto in un infortunio avvenuto in una stalla a Sobrio. Stando alle informazioni raccolte sul posto lo sventurato sarebbe stato colpito da una parete caduta all’interno della struttura. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso ed un elicottero della REGA che, dopo aver prestato le prime cure al ferito, lo hanno trasportato al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono note ma, apparentemente, la sua vita non sarebbe in pericolo. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.