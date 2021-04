(Aggiornato alle 16.42) Incidente della circolazione questo pomeriggio attorno alle 14.30 sulla strada Cantonale che collega Sementina a Gudo, all’altezza della curva «S». Stando a quanto comunicato dalla polizia cantonale, un 20.enne automobilista portoghese domiciliato nel Bellinzonese circolava in direzione di Bellinzona quando ha perso il controllo dell'auto prima di una curva leggermente piegante a destra. Dopodiché ha terminato la sua corsa in una scarpata a lato della strada. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia della città di Bellinzona, della polizia intercomunale del Piano, i pompieri di Bellinzona e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che dopo aver prestato le prime cure al 20.enne lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica il giovane ha riportato serie ferite. Per consentire le operazioni di soccorso, il recupero della vettura e il ripristino della carreggiata, la strada cantonale nel tratto interessato dall'evento è stata temporaneamente chiusa. La strada verrà parzialmente riaperta non prima delle 17.