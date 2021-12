Giovani patrizi carassesi diplomati e premiati

Sabato 4 dicembre si è tenuta la tradizionale festa del «Premio giovani patrizi carassesi» organizzata dalla Fondazione del Patriziato locale. Come ogni anno sono stati omaggiati i giovani patrizi che hanno ottenuto la maturità o un attestato federale di capacità. Stavolta, viste le restrizioni in ambito sanitario, la cerimonia si è svolta in versione ridotta, ma recuperando anche i coloro che avrebbero dovuto ricevere la distinzione un anno fa, quando il tutto era stato rinviato a causa della pandemia. Ecco tutti i nomi: Andrea Minotti (maturità liceale), Enea Minotti (attestato quale installatore elettricista), Mirco Cippà (diploma quale aiuto massaggiatore), Leonardo Genini (maturità liceale), Massimiliano Snozzi (diploma quale ingegnere elettrotecnico Bsc), Axel Mocchi (attestato di capacità quale cuoco) e Gaia Orlando (maturità liceale). Gli ultimi due giovani non figurano nella foto in quanto assenti. Presenti invece la presidente della Fondazione Katia Marchesi ed il presidente del Patriziato Mauro Minotti, che hanno consegnato le distinzioni.