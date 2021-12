«Il recente peggioramento della situazione pandemica ci ha imposto una riflessione in merito al mantenimento o meno del mercato di Natale di Giubiasco. In questi giorni, inoltre, si contano diversi eventi durante i quali si sono sviluppati focolai di contagio piuttosto importanti: vorremo poterlo evitare». Con queste parole il comitato della Società Commercianti di Giubiasco e dintorni annuncia l’annullamento del mercato natalizio in programma mercoledì 8 dicembre in piazza Grande. Una decisione presa «crediamo con buona assunzione di responsabilità», si aggiunge nella comunicazione odierna. «Speriamo di poter riproporre i nostri eventi al più presto, con l’augurio di potervi nuovamente incontrare ad un evento in presenza», concludono i Commercianti augurando a tutti buone feste.