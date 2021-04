Dopo l’esperienza positiva dello scorso dicembre in occasione delle festività natalizie, il Municipio di Bellinzona ha deciso di ripetere la promozione del commercio locale attraverso l’adesivo #iosostengobellinzona anche per le vacanze di Pasqua. La Città, nell’ambito del tavolo di dialogo con negozianti ed esercenti e d’accordo con le due Società dei commercianti attive sul territorio, ha dunque ristampato gli adesivi che verranno distribuiti agli associati. Ogni commercio avrà a disposizione un adesivo grande per la vetrina e adesivi più piccoli da applicare sui sacchetti degli acquisti effettuati dai clienti o sui buoni regalo. Gli altri commercianti interessati possono annunciarsi scrivendo via e-mail al Servizio promozione economica della Città (economia@bellinzona.ch) e ritirare successivamente il materiale allo sportello del quartiere in cui ha sede la loro attività.