Sono tante le novità di quest’anno alla casa per anziani di Biasca. Ad iniziare dalla denominazione: proprio su suggerimento degli stessi anziani che la abitano l’istituto è stato ribattezzato «Casa Petronilla», in omaggio alla omonima e celebre cascata, orgoglio di Biasca e della sua regione. Per l’occasione è stato realizzato anche un nuovo logo.