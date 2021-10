Ricevimento a Palazzo civico, giovedì, per il team SwissCAN che si è distinto nella finale continentale della competizione CanSat2021 promossa dall'Agenzia spaziale europea (ESA). Formato da sei allievi della Scuola d’arti e mestieri (SAM) di Bellinzona e dal loro docente, il team era l’unico (su 25 squadre) a rappresentare la Svizzera alla competizione europea svizzeri (su 25 squadre) nella quale ha conseguito il premio onorario per gli eccezionali risultati ottenuti in campo scientifico, tecnico e divulgativo del suo progetto, ovvero la progettazione e la realizzazione di un mini-satellite delle dimensioni di una lattina di soda che è stato lanciato in quota. Durante la discesa, l’apparecchio ha misurato diversi parametri tra cui temperatura, pressione, umidità dell’aria, intensità e direzione del vento, e ha raccolto tre campioni d’aria per analisi chimiche dell’atmosfera. I sei studenti ed il loro docente, accompagnati dal vice direttore della Scuola d’arti e mestieri Matteo Mozzini, sono stati accolti dal Sindaco Mario Branda, dal capodicastero Sicurezza e servizi industriali Mauro Minotti e il capodicastero Finanze, economia e sport Fabio Käppeli che si sono congratulati a nome di tutto il Municipio per il successo ottenuto. In particolare il sindaco, nel sottolineare la rilevanza del riconoscimento ottenuto dalla squadra, si è complimentato con gli allievi per la capacità che hanno avuto di tradurre in pratica quanto hanno studiato sul piano teorico. Matteo Mozzini ha dal canto suo evidenziato che, grazie a questo risultato, la formazione professionale svizzera ha dimostrato le sue qualità e le sue potenzialità. Il team SwissCAN è formato da Sara Allegri (apprendista elettronica), Tobia Rossi (apprendista elettronico), Filippo Sala (apprendista progettista meccanico), Mattia Bassi (apprendista elettronico), Ismael Ferracin (apprendista elettronico), Anteo Lafranchi (apprendista operatore in automazione), Rinaldo Geiler (docente di elettronica e mentore del team). Ulteriori informazioni sulla competizione e sul progetto sono disponibili sui siti www.samb.ti.ch/swisscan_blog, www.samb.ti.ch/swisscan_rsi e cansat.esa.int.