«È la soluzione migliore per noi e anche per il Comune di Airolo. Per due motivi in particolare. Da un lato perché si rivalorizza una struttura alberghiera invece di realizzarne una ex novo. Dall’altro poiché si crea una via di accesso privilegiata alla galleria senza dover passare dal centro paese, considerando che gli operai possono avere turni a tutti gli orari». Il responsabile della filiale ticinese dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) Marco Fioroni sa che la scelta dell’hotel Alpina, in cima al villaggio altoleventinese, a ridosso del bosco, è decisamente la migliore. È lì che dall’inizio del mese alloggiano le maestranze impegnate nella realizzazione della seconda canna del tunnel autostradale del San Gottardo. Man mano che il cantiere avanzerà (l’opera verrà messa in servizio...