Ha puntato il coltello a serramanico alla gola della vittima per farsi consegnare il borsellino, contenente poco più di 200 franchi, una notte di quasi due anni fa a Bellinzona. Deve rispondere del reato di rapina aggravata (pericolo di morte), subordinatamente rapina aggravata (arma pericolosa), il 38.enne della regione comparso stamattina di fronte alla Corte delle Assise criminali presieduta dal giudice Marco Villa. Il processo, per consentire il distanziamento sociale, si celebra al Centro della Protezione civile di Rivera. L'imputato, difeso dall'avvocato Roy Bay e in regime di espiazione anticipata della pena da quasi un anno e mezzo, rischia una condanna di almeno 5 anni di carcere. L'accusa è sostenuta dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri. L'uomo è prevenuto colpevole anche, tra l'altro, di ripetuto furto per aver rubato merce per oltre 9.600 franchi nelle casette natalizie allestite nel villaggio di piazza del Sole in città nel dicembre 2018.



La fattispecie principale è ovviamente la rapina, commessa dopo una serata trascorsa fra alcool e cocaina in diversi bar della Turrita, nelle prime ore del mattino. Proprio la necessità di farsi una nuova dose ha spinto il 38.enne a cercare qualcuno per sottrargli dei soldi per poter in seguito acquistare la droga. Così, impugnando il coltello, ha trovato in un coetaneo che non conosceva la vittima perfetta. Si è fatto consegnare il denaro dopo aver minacciato l'uomo con l'arma (altrimenti ti "taglio", si legge sull'atto d'accusa, "guarda che non scherzo") e spingendolo a terra. L'imputato ha provocato delle ferite al braccio e al collo della parte lesa, come accertato dalla relazione medica, mettendo a rischio la sua vita.