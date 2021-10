Il gruppo Lega dei ticinesi-UDC in Consiglio comunale a Bellinzona non sosterrà il messaggio con il quale si chiede di stanziare un credito di mezzo milione di franchi per la Gottardo Arena. La decisione, presa dopo «approfondite valutazioni», è stata resa pubblica sul «Mattino della Domenica» di oggi. In un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, argomenta la destra, occorre «un uso parsimonioso e prudente dei soldi pubblici. Prioritario, nel limite del possibile, deve restare l’eventuale aiuto alla popolazione locale e, subordinatamente, a tutte quelle realtà che compongono il tessuto sociale cittadino, dai commerci ai locali pubblici, dalle società sportive a quelle culturali. Le misure di risparmio impongono purtroppo delle scelte, a volte anche dolorose».

Quello di Lega-UDC è «un segnale di coerenza e responsabilità verso i nostri concittadini per la situazione di incertezza che un po’ tutti stanno vivendo a seguito della pandemia: molte famiglie sono in difficoltà, la Città è sprofondata nelle cifre rosse e - sempre restando in ambito sportivo - numerose società (che si occupano quotidianamente dei nostri giovani) sono confrontate con ristrettezze economiche derivanti dall’assenza di incassi regolari e di entrate straordinarie dall’organizzazione o dalla partecipazione a eventi. Non da ultimo, ricordiamo che pure l’Ente sport è in difficoltà (non per la gestione ordinaria che è apprezzata), bensì per le perdite economiche subite per le limitazioni imposte dalle norme di protezione Covid e per gli incassi al ribasso della piscina comunale durante un’estate dalla meteo sfavorevole».