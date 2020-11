«La Commissione regionale dei trasporti del Bellinzonese (CRTB) ha preso atto con grande soddisfazione dell’approvazione da parte del Consiglio di Stato per la parte cantonale e del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) per la parte federale dei piani del progetto di semisvincolo e opere accessorie». Lo si legge in una nota odierna della Commissione stessa. Otto anni dopo l’approvazione in votazione popolare anche da parte delle cittadine e dei cittadini ticinesi, il progetto può quindi «finalmente passare alla fase realizzativa».

Il semisvincolo per la CRTB «è un’opera fondamentale per la strategia intermodale di mobilità» e, assieme al potenziamento dell’offerta di trasporto pubblico urbano e la prossima entrata in funzione della galleria ferroviaria del Monte Ceneri, andrà a «migliorare la gestione della mobilità privata e pubblica su gomma nell’intera regione».

«L’auspicio - prosegue la CRTB - è che, non appena le suddette decisioni di approvazione dei piani saranno cresciute in giudicato, l’attribuzione degli appalti da parte di Confederazione e Cantone possa procedere con sollecitudine, così da rispettare i tempi per la realizzazione delle opere (compresa una nuova passerella ciclopedonale sul fiume Ticino in zona Torretta, due ciclopiste ai piedi del terrapieno di Via Tatti e il risanamento del tratto autostradale fra Sementina e Bellinzona nord con asfalto fonoassorbente e ripari fonici)» L’inizio dei lavori è previsto per il 2022, la consegna a fine 2024.

©CdT.ch - Riproduzione riservata