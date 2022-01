Lostallo ospiterà «Grappoli di note» sabato 30 aprile. Si tratta della Giornata della musica del Moesano, nella speranza che non dovrà esserci un ulteriori rinvio. La manifestazione si terrà nella palestra del nuovo centro scolastico alla presenza di numerosi partecipanti tra gruppi, cori, corali, bande e la Scuola di musica regionale. Un appuntamento che a mente degli organizzatori vuole essere una vetrina per le realtà musicali e canore di Mesolcina e Calanca, che potranno vivere un giorno da protagonisti. Il gruppo organizzatore è composto da Pro Grigioni Italiano sezione Moesano, Ente turistico regionale, Scuola di Musica del Moesano e Centro culturale di circolo di Soazza. Si trova al lavoro per preparare al meglio l’edizione e presto renderà noti i dettagli ed il programma.