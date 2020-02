Un uomo è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro questa mattina poco dopo le 9 al Teatro Sociale in piazza Governo a Bellinzona. Lo comunica la Polizia cantonale in una nota, spiegando che, per cause ancora da chiarire, il 56.enne è caduto da un'altezza di circa 6 metri. L’uomo, uno svizzero domiciliato nel Bellinzonese, stava effettuando dei lavori all'impiantistica del palco.