Un grave infortunio sul lavoro è avvenuto quest’oggi verso le 10 in un cantiere in via Funicolare del Ritom a Piotta. Lo comunica la Polizia cantonale in una nota odierna, spiegando che, in base a una prima ricostruzione, un operaio 38.enne austriaco domiciliato nella regione, è stato colpito da un veicolo da lavoro, mentre stava effettuando dei lavori all'interno di una galleria di servizio. Alla guida del mezzo si trovava un 43.enne portoghese residente nel canton Zurigo. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo, lo hanno trasportato in elicottero in ospedale. Stando a una prima valutazione medica, l’uomo ha riportato gravi ferite. L’inchiesta di polizia dovrà ora stabilire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.