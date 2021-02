Grazie alla frana si bonificano i terreni

Valegiòn di Preonzo: bonifca dei terreni agricoli con materiale (a Preonzo e Gnosca, per complessivi 75.000 metri cubi) ricavato dalla camera di ritenuta di Pian Perdasc, grazie ad un investimento di 1,1 milioni di franchi. «La richiesta di credito è volta a mettere in condizione il Dipartimento del territorio di poter agire in tempi brevi in caso di futuri eventi oggi imprevedibili», comunica il Consiglio di Stato.