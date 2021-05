Greina Trail a pieno ritmo contro la COVID

La pandemia non scoraggia gli organizzatori che, fiduciosi e rispettosi delle regole anti-COVID, si stanno impegnando al massimo nei preparativi della quarta edizione del Greina Trail, la corsa in montagna che alla fine di agosto movimenta la zona del Soprasosto. Le quattro corse che sono ormai consolidate nel programma ufficiale si terranno sull’arco di due giorni e vedranno partecipanti arrivare da diverse zone della Svizzera e dalle zone confinanti Italiane. Quattro categorie, più di 600 partecipanti e tanto sudore. Sabato 21 agosto sono previsti il Classic di 27 chilometri, il Super di 57 chilometri per i più temerari e il Walking di 17 chilometri, una camminata popolare non cronometrata. La premiazione di queste gare si terrà nel pomeriggio inoltrato e, novità di questo anno, cena per tutti subito dopo. Domenica 22 agosto è invece previsto il Vertical Töira, una salita mozzafiato verso il Pizzo Rossetto che prevede 4.5 chilometri su un dislivello di 900 metri. Lo scorso anno è stato molto apprezzato e sarà quindi riproposto con gli stessi dettagli. Abbiamo stuzzicato la vostra voglia di competizione? Beh, allora non avete che da iscriversi già sin d’ora. Sul sito www.greinatrail.ch troverete il link per farlo, oltre che a tutte le informazioni di dettaglio sulle gare.