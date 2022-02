GreinaTrail, iscrizioni agevolate ancora oggi

Ultime ore per approfittare delle tariffe agevolate per la quinta edizione del GreinaTrail, corsa in montagna agendata per il weekene del 20 e 21 agosto a Campo Blenio. È possibile ancora oggi, lunedì 28 febbraio, sul sito www.greinatrail.ch , dove ci sono anche i dettagli dei singoli percorsi, e dove ovviamente ci si potrà annunciare anche a seguire. Mentre per domande di dettaglio è possibile contattare gli organizzatori al numero 079/444.35.31. Saranno quattro le gare che si terranno in quei due giorni nella regione del Soprasosto, con circa 600 atleti attesi. Sabato 20 agosto sono in particolare previsti il «Classic» di 27km, il «Super» di 57km per i più temerari, il «Walking (per cui ci saranno novità) e una camminata popolare non cronometrata. La premiazione di queste gare si terrà a fine pomeriggio e sarà seguita dalla cena con musica. Domenica 21 agosto è invece previsto il «Vertical Töira», una salita mozzafiato verso il Pizzo Rossetto che si snoda su un tracciato di 4,5 km con un dislivello di 900 metri.