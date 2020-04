(Aggiornamento delle 18.15) Un vecchio stabile adibito a deposito è andato in fiamme dalle 17 a Bellinzona tra le vie Pometta e Murate. I pompieri, che hanno la caserma nelle vicinanze, sono giunti sul posto dopo pochi minuti. Imponente il fumo che si è subito alzato: la Polizia cantonale contattata dal CdT raccomanda ai vicini di rimanere in casa e di chiudere le finestre. Il sinistro è avvenuto nei pressi dell’IRB bis, sede dell’Humabs, e del provvisorio Istituto oncologico di ricerca (IOR). Nelle immediate vicinanze c’è anche un gommista, oltre ad alcune palazzine. Una di esse, orientata su viale Murate, è stata raggiunta dalle fiamme così come il citato IOR. Nel frattempo la Polizia si occupa di gestire il traffico e ha chiuso l’accesso alla zona da via del Bramantino. Ignote, al momento, le cause dell’incendio. Un paio di anni fa, oramai decadente, il vecchio edificio era stato messo parzialmente in sicurezza, pur rimanendo lì in brutta mostra.