La presenza di alcune decine di fedeli nella chiesa Collegiata di Bellinzona nell’usuale orario della messa domenicale è da considerarsi un fatto isolato. Allo Stato maggiore cantonale di condotta non sono infatti giunte segnalazioni di episodi simili a quello verificatosi ieri nell’edificio di culto cittadino . Episodio per il quale l’arciprete di Bellinzona don Pierangelo Regazzi se l’è cavata con un ammonimento da parte degli agenti della Polizia comunale che lo hanno sorpreso mentre stava celebrando l’eucarestia. Il sacerdote è stato prontamente contattato dalla Curia vescovile per accertarsi sui fatti intercorsi in Collegiata. «Gli è stato ribadito una volta di più che deve attenersi strettamente alle disposizioni vigenti, ossia che sono permesse le celebrazioni ma senza concorso di popolo» fa sapere la Curia al CdT attraverso il proprio servizio stampa, chiarendo anche sul conto di don Pierangelo Regazzi non sono giunte ulteriori segnalazioni.

Se le chiese rimangono aperte per la preghiera personale nel rispetto delle norme sanitarie atte a contrastare la diffusione del coronavirus, le disposizioni emanate dalla Curia il 14 marzo scorso in accoro con le autorità civili recitano chiaramente che le messe e tutte le funzioni religiose con il concorso dei fedeli sono sospese. Molti i sacerdoti che si sono organizzati per trasmettere sui canali social le funzioni religiose. I fedeli hanno inoltre la possibilità di seguire online un momento quotidiano di preghiera presieduto dal vescovo monsignor Valerio Lazzeri alle 17.00 nella cappella della Madonna delle Grazie nella Cattedrale di San Lorenzo in Lugano. L’appuntamento è trasmesso in live streaming sul sito www.catt.ch e sul portale YouTube catt_ch. Anche le celebrazioni eucaristiche domenicali e festive continuano a essere presiedute dal Vescovo e trasmesse in diretta televisiva (La2) e radiofonica (ReteDue) alle 9.05 dalla chiesa di Cristo Risorto a Lugano. Le stesse sono pure fruibili su catt.ch. Il servizio è garantito fino al 17 maggio e verrà adattato a seconda degli sviluppi dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.