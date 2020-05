I castelli di Bellinzona hanno 50.000 motivi per sorridere. Tanti sono stati nel 2019 i visitatori paganti, mentre complessivamente ad ammirare le corti dei tre manieri e la Murata si sono recate complessivamente oltre 100.000 persone. «Un numero in continua crescita grazie alla qualità dell’offerta espositiva e degli eventi e attività proposti», si legge nel comunicato stampa dell’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino (OTR) che da quest’anno ha passato la gestione dei fortilizi alla Città. La quale avrà in futuro il compito di rilanciare ulteriormente il patrimonio UNESCO con il progetto che, entro il 2024, prevede investimenti per 7-9 milioni di franchi.