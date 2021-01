Lo fa complimentandosi con i cittadini per aver reagito «senza lamentarsi e cercando di aiutarsi gli uni con gli altri, un atteggiamento d’obbedienza che rivela la capacità di responsabilità nei confronti di sé stessi e degli altri». «Sono convinta – aggiunge – che sono state proprio queste persone ad evitare che le cose andassero peggio». Eppure, ricorda, il 2020 era cominciato come ogni altro anno. Come sindaca Nicoletta Noi-Togni si riproponeva di trattare i dossier sul tavolo del Comune e guardava con fiducia al restauro della stazione e alla progettazione della nuova scuola. Poi lo stop per la pandemia, il lockdown. E il cambiamento delle abitudini.

Ma il Comune, pur con le dovute distanze, è riuscito a continuare nelle sue attività. L’unico rimpianto è non aver convocato un’assemblea quando i contagi hanno rallentato, durante l’estate: ma la sindaca, spiegando però che la situazione non le era comunque sembrata abbastanza sicura, aveva ritenuto «non leale convocare un’assemblea nel periodo delle vacanze», inoltre ad agosto ed in parte in settembre la palestra è stata occupata dai progetti per la nuova scuola.