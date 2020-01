Scoppia la polemica intorno a un bollettino parrocchiale di Dalpe. Nella pubblicazione – datata estate 2019 - si trova un articolo dal titolo «Guarire con l’adorazione Eucaristica», nel quale si spiega come un prete canadese abbia sottolineato l’importanza di fare l’adorazione Eucaristica per almeno un’ora alla settimana, anzi per persone con malattie importanti o problemi apparentemente insolubili sarebbe meglio mezz’ora o un’ora al giorno. Per poi aggiungere: «In molti stanno guarendo in seguito all’adorazione, soprattutto dalla patologia del cancro».