Questa mattina poco dopo le 10 si è verificato un guasto alla seggiovia degli impianti sciistici di Airolo Pesciüm. A causa de blocco prolungato sono stati allertati i soccorsi per l'evacuazione dei passeggeri. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino ed un elicottero della REGA, che hanno tratto in salvo le persone rimaste bloccate sugli impianti. Non si registrano feriti e le operazioni di emergenza si state effettuate senza particolari problemi. La seggiovia rimane al momento chiusa per stabilire le cause del guasto