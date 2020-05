Guasto elettrico nel Bellinzonese

Un guasto alle linee elettriche sta mettendo in difficoltà alcune zone nel Bellinzonese dalle 8 di stamattina. Segnalazioni sono partite a inizio mattina dal Comune di Arbedo-Castione, ma altra zone sono essere interessate, anche nella cintura sud dell’agglomerato, ad esempio a Camorino. Nessun problema per contro, al momento, in diversi quartieri della vecchia città. L’Azienda multiservizi Bellinzona (AMB) contattata dal CdT spiega di essere effettivamente confrontata con un guasto. I tecnici, comunque, sono già sul terreno per risolvere il problema in tempi brevi. Segue aggiornamento.