Tre anni e 10 mesi di carcere, senza condizionale. È la richiesta di pena del procuratore pubblico Moreno Capella a carico del dominicano residente nella regione a processo oggi a Lugano con l’accusa di aver abusato sessualmente di una ragazza nel bagno di una discoteca di Castione nel gennaio del 2015. Secondo il titolare dell’inchiesta la ragazza, sulla ventina, era in uno stato confusionale e quasi incosciente. Lo confermerebbero i racconti di chi si trovava sul posto - dal personale di soccorso al personale sanitario intervenuto - fino ad un parere medico successivo. L’alcol assunto e l’erba fumata ne avevano annullate le capacità di rendersi conto di quando stava accadendo. E in effetti nei giorni a seguire lei ricordava ben poco di quanto avvenuto quella sera col ragazzo conosciuto poco prima al bancone. La ragazza era al limite dell’incoscienza, insomma, e secondo il procuratore pubblico questo basta per affermare che consenso non c’è stato: ciò che equivale al reato di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere.

«Non poteva non rendersi conto»

Definito un fannullone e un manipolare dal procuratore pubblico, l’imputato quella sera avrebbe approfittato della ragazza, e non poteva non rendersi conto che la giovane fosse KO. Ciononostante l’ha abbandonata sul posto e ha poi proseguito la serata in un locale del Locarnese. Nei giorni a seguire ha poi negato completamente il fatto perché temeva venisse a galla il tradimento della sua compagna dell’epoca? No, secondo il PP: ha negato perché sapeva di aver commesso un abuso «in piena coscienza». Il suo è un percorso colmo di condanne, tra botte e droga, ha aggiunto l’accusa ricordando poi che al Ministero pubblico risultano intanto altri incarti pendenti soprattutto per presunti reati di carattere finanziario avvenuti dopo i fatti del 2015.

Poche attenuanti, sentenza entro sera

Quali invece le attenuanti? Il lungo tempo trascorso dai fatti, certo; ma solo per colpa dell’imputato stesso proprio perché, come detto, nel frattempo ha originato ben altri nove procedimenti penali, ha affermato ancora Moreno Capella mentre l’accusato scuoteva ripetutamente la testa in segno di disaprovazione. Nel pomeriggio la parola passa al rappresentante della ragazza e alla difesa. La sentenza della Corte delle Assise criminali, presieduta dal giudice Amos Pagnamenta, sarà comunicata entro sera.

