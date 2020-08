La Fondazione Curzútt-San Barnárd, nata nel 1998 con l’obiettivo di dare nuovamente vita ad un luogo che rappresenti le origini del paese di Monte Carasso, ha avuto l’onore negli scorsi giorni di consegnare alla famiglia Bertinelli un riconoscimento insignito alla memoria del compianto Carlo Bertinelli con il titolo di presidente onorario della fondazione «per l’impegno profuso a sostegno dei progetti realizzati». Rievocare la figura di Carlo Bertinelli non è impresa facile. Ex segretario comunale di Monte Carasso, presidente fondatore per antonomasia, ideatore ed artefice in prima persona di tutti i principali progetti portati a termine in questo ventennio a Curzútt e più in generale sulla collina alta di Monte Carasso con il «Progetto Carasc», Bertinelli era l’anima della fondazione; è stato portatore di visioni poi tradotte in realtà, in modo particolare nel recupero di Curzútt e nel trarlo dalle nebbie dell’oblio. Non per farne un’opera museale, bensì qualcosa di vivibile e sperimentabile soprattutto a vantaggio delle future generazioni. Tenacia, perseveranza e coerenza nel portare a compimento le sue idee, così come un carattere, a tratti «sanguigno», nel difendere le cause che gli stavano a cuore e che riteneva importanti e fondamentali. L’attuale e futuro impegno della Fondazione consiste ora nel consolidare le sue opere per dargli uno sviluppo a lungo termine.