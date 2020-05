«Ero tranquillamente seduta sulla panchina poco distante dal parco giochi. Saranno state le 14.10, la gelateria aveva aperto da poco. Credevo che fosse successo qualcosa allo scivolo. Ma poi dopo 5 minuti è arrivata la Polizia con le mitragliette». È ancora sotto choc la donna che intervistiamo a poco più di due ore dalla sparatoria di Giubiasco. Ha sentito tutto: quattro colpi. Prima due e in seguito altri due. Una raffica ravvicinata, come se lo sparatore avesse premeditato tutto. Che sapesse cosa fare. Al momento gli inquirenti non confermano, ma ci sarebbe più di un morto. «La Polizia ha transennato la zona e fatto uscire i bambini dal parco giochi. Non è mai accaduto nulla, che io sappia, in quel bar, frequentato soprattutto da persone con più di 50 anni», puntualizza la nostra interlocutrice.