«Avevo appena 24 anni. La mattina di quel 24 ottobre ero nel mio ufficio a Piotta. Ho avuto subito l’informazione, perché le sirene dei mezzi d’intervento si sono fatte sentire forte e perché la notizia mi è stata immediatamente comunicata. Mi sono precipitato ad Airolo. Ho visto il fumo nero uscire dal camino del portale sud. Il grande movimento degli enti di soccorso. La paura dipinta sui volti. L’attesa per sapere realmente quanto era accaduto. Per conoscere il numero delle vittime». È questo il ricordo del consigliere di Stato Norman Gobbi di quanto accaduto esattamente 20 anni fa a nord del Ticino. Era il 24 ottobre 2001 quando un tragico incidente avvenuto nella galleria stradale del San Gottardo causò la morte di undici persone. «Purtroppo in poche ore Airolo è diventato il centro del mondo - aggiunge il direttore del Dipartimento del territorio -. In quelle ore e in quei giorni vivevamo tutti un dramma. Un dramma che non avrebbe dovuto avvenire se l’autista non avesse bevuto. Un dramma che ha colpito molte famiglie». Gobbi ha scavato nella sua memoria e ha reso personale il discorso pronunciato alla cerimonia in occasione dei 20 anni dall’incidente.