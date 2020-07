«Le persone che progrediscono nella vita sono coloro che si danno da fare per trovare circostanze che vogliono e, se non le trovano, le creano». È anche con questa citazione del premio Nobel per la letteratura George Bernard Shaw che il direttore del Liceo di Bellinzona Omar Gianora ha congratulato e omaggiato i 143 giovani che hanno ottenuto la maturità nell’istituto scolastico superiore cittadino, attestato che «ha un valore umano e non solo un tornaconto materiale». «Spero che abbiate imparato abbastanza per rendervi conto di quanto siano limitate le vostre conoscenze - di quanto siano limitate oggi, in questo momento - perché oggi è solo l’inizio di una nuova avventura che vi permetterà di arricchirvi culturalmente e a livello personale», ha pure affermato il direttore davanti agli studenti nel suo intervento alla cerimonia di consegna dei diplomi tenutasi lo scorso 30 giugno. Il miglior risultato in assoluto è stato ottenuto dall’allieva Tosca Lepori che, con la media di 5,75, ha ricevuto il premio offerto da BancaStato. Sono inoltre stati omaggiati i diversi giovani che si sono distinti nella varie materie. Per quanto riguarda il Corso passerella, tra i 28 promossi la miglior media è stata quella raggiunta da Delio Gallmann (5,70), che pure ha ricevuto un premio da BancaStato.