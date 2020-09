Con vista sulla valle di Blenio e, in certi momenti, fino al Monte Generoso, la capanna funge d’appoggio per raggiungere numerose altre cime che oltrepassano i 3.000 metri, oppure anche per passeggiate meno impegnative ma che consentono all’escursionista di scoprire più luoghi e strutture tra cui il passo della Greina , le capanne Motterascio, Terri, Medel e la Capanna Bovarina raggiungibile attraverso il Sentiero degli Stambecchi, il Pass Uffiern e il Lago Retico, oppure proseguire verso la val Medel attraverso il passo Cristallina e l’omonima valle.

Nessuna festa pubblica

Il quarto di secolo, a causa dell’attuale situazione sanitaria, non è stato pubblicamente festeggiato come si pensava, ma di sicuro ricordato da chi ha contribuito alla realizzazione di questo gioiello. «Oggi è l’occasione - sottolinea la SAT Lucomagno - per ringraziare chi ci ha preceduto affidandoci patrimonio, cultura e responsabilità per portare avanti nel miglior modo possibile i sogni, le speranze, i sacrifici e la motivazione di chi ha concretizzato tutto questo». Ora si guarda verso nuovi orizzonti e obiettivi. www.satlucomagno.ch.