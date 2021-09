Trasloco riuscito per docenti e allievi della scuola dell’infanzia del Palasio di Giubiasco messo fuori uso dall’alluvione del 7 agosto scorso. Stamattina poco dopo le 9 tre bus sono giunti nei pressi delle scuole Nord in città con a bordo i 146 bambini che come previsto hanno così potuto iniziare l’anno scolastico con una settimana di ritardo. Il viaggio è durato una quindicina di minuti. In meno di un mese il Comune di Bellinzona ha dunque centrato l’obiettivo di allestire e mettere in funzione una sede provvisoria nei blocchi prefabbricati già presenti sul posto per quelli che saranno poi i lavori di ristrutturazione delle scuole Nord, da settembre 2022. È stato evidentemente un compito enorme, come hanno spiegato al CdT il capodicastero Educazione Renato Bison ed il direttore di area Alessandro Zanetti.

Come piccoli esploratori

Dal trasporto alla mensa passando per la preparazione del materiale e delle aule fino alle questioni più didattiche, il lavoro è stato molto, complesso, con diverse incognite. «È un po’ come quando parti per un viaggio, sino alla fine ti chiedi se hai pensato a tutto» ci ha spiegato il direttore. Un viaggio, un’esplorazione. Ed è proprio sulla metafora dell’esploratore che quest’anno scolastico così speciale è stato costruito al fine di rendere spensierato il grosso cambiamento a cui i bambini sono stati sottoposti per cause di forza maggiore. Un cambiamento che pare essere stato ben accolto. Questo in attesa di poter tornare nella sede devastata dal maltempo, dove proseguono gli interventi, e dove presumibilmente il rientro avverrà solo con l’inizio del prossimo anno scolastico, così da evitare un secondo trasloco nel bel mezzo dell’anno scolastico.

Al fianco delle famiglie

Un aspetto importante del trasloco provvisorio ha riguardato come detto i trasporti, che avranno inizio e fine al Palasio tranne per chi risiede in valle Morobbia. Dei tre bus, due vedono a bordo i bambini degli anni obbligatori (primo e secondo anno) con le loro docenti, il terzo è stato appositamente allestito con seggiolini a norma per poter trasportare in sicurezza gli allievi più piccoli dell’anno facoltativo alla presenza degli accompagnatori. In collaborazione con la Polizia comunale, pure presente oggi tra il Palasio e le scuole Nord, sono inoltre stati definiti i luoghi per salire e scendere in sicurezza dai bus. A beneficio delle famiglie era stato organizzato anche un servizio di accudimento tramite centri extrascolastici messo a disposizione dal Comune per far fronte all’inizio ritardato dell’anno scolastico. Ventotto le famiglie che ne hanno fatto capo la scorsa settimana.

Nuovo anno, nuovi spazi. ©CdT/Gabriele Putzu

©CdT.ch - Riproduzione riservata