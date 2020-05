I bambini dell’asilo non finiranno negli ex accantonamenti militari in quanto le due sezioni provvisorie (per 40 allievi al massimo) che avrebbero dovuto essere realizzate non sono più indispensabili. Alla luce della diminuzione delle iscrizioni per l’anno scolastico che si aprirà in settembre, il Municipio di Arbedo-Castione rinuncia ad un progetto che negli scorsi mesi aveva fatto molto discutere in paese. E non solo, tanto che i granconsiglieri del Movimento per il socialismo Simona Arigoni, Angelica Lepori e Matteo Pronzini avevano chiesto lumi persino al Governo sull’opportunità di far capo a questa soluzione transitoria. Il Legislativo nella prossima seduta dovrà quindi pronunciarsi sul cambio di destinazione degli spazi al piano seminterrato delle Elementari di Castione in aule di attività...