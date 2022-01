I bellinzonesi adorano pattinare

«Natale in Città» a Bellinzona è stata un’edizione diversa dal solito a causa della pandemia, ma c’è soddisfazione tra gli organizzatori del villaggio natalizio in piazza del Sole e delle altre attività correlate. Soddisfazione per «essere riusciti a proporre variegate possibilità di svago prima, durante e dopo le feste», si legge nella nota odierna del Municipio cittadino. Nelle cinque settimane di apertura, la tensostruttura ha fin dalla prima sera introdotto la regola del 2G con controllo all’entrata (possibilità che era stata annunciata appena poche ore prima dal Consiglio federale), per poi adattare le misure parallelamente all’evolversi dell’emergenza sanitaria e del cambiamento delle regole (in particolare l’obbligo di stare seduti per effettuare le consumazioni).