La politica bellinzonese vuole favorire le competenze e la trasparenza nella gestione della cosa pubblica. Riassumendo all’osso, è quanto si può concludere leggendo le considerazioni che la Commissione della Legislazione del Consiglio comunale fa in merito a due proposte giunte sul suo tavolo tramite altrettante mozioni. Partiamo dalla prima, quella mediante cui il gruppo Verdi-FA-MPS-POP chiedeva una netta riforma della procedura di nomina dei Consigli direttivi degli enti autonomi, quella modalità di governance che aveva ravvivato il dibattito la scorsa primavera e che la Città già anni fa ha scelto per cinque ambiti (AMB, Sport, Carasc, Musei e Teatro). Ebbene, la Commissione concorda sul fatto che la competenza «dovrebbe costituire un requisito da privilegiare» nella scelta dei delegati. Un punto quindi idealmente a favore della mozione, che viene però bocciata per tutti gli altri cambiamenti formali proposti. L’opposizione chiedeva infatti anzitutto che le proposte non vengano più fatte dal Municipio bensì dal Legislativo, e in forma più partecipativa, superando la logica della lottizzazione. Proposte da cui il rapporto di maggioranza (redatto da Samuele Demir ed Emilio Scossa Baggi) si distanzia.

Mozione però bocciata

I commissari ricordano anzitutto che il Municipio, dopo l’invito in tal senso del plenum a inizio legislatura, ha già aderito alla richiesta di limitare ad una la presenza dei suoi membri nei CD. I commissari sottolineano poi che gli enti autonomi sono un’emanazione dell’Esecutivo, motivo per cui mal si vede come la rappresentanza non dovrebbe rispecchiare la sua ripartizione partitica. In merito alla possibilità di candidarsi concessa a qualsiasi consigliere comunale e cittadino, poi, il niet è ancora più netto: la maggioranza commissionale sostiene si tratti di un’opzione «estremamente laboriosa e dispendiosa», e in cui «i giochi di partito prevarrebbero comunque». Si evoca pure un presunto problema di privacy, sostenendo che forse i candidati esterni non gradirebbero di dover condividere il proprio curriculum vitae con i sessanta consiglieri comunali. Tutti motivi per cui la mozione va respinta (la decisione finale spetta al plenum), e questo nonostante si condivida il citato principio della competenza.

«Si guardi oltre i partiti»

Firmatario della proposta e membro della Legislativa, il verde Ronnie David è quindi rimasto solo. Nella relazione di minoranza critica nuovamente l’attuale prassi di nomina che rispecchierebbe una logica partitica e favorirebbe la nomina di «persone sconosciute e in molti casi per nulla affini al settore in cui vengono nominate». Suggerisce poi un approccio attento alla parità di genere, notando che nell’ente AMB ci sono solo uomini. In conclusione auspica che si abbandoni la prassi attuale, una logica giudicata autoreferenziale perché premia sempre l’establishment: «Fuori dai partiti esistono importanti competenze che permetterebbero di portare nuove idee per una gestione della cosa pubblica maggiormente a contatto con i cittadini».

Impegni privati: «Evitare insinuazioni»

Negli scorsi giorni la Legislativa si è espressa pure, stavolta all’unanimità, su di un’altra questione che tocca da vicino la politica, quella dei conflitti di interessi. Sostiene che attraverso una trasparente comunicazione pubblica e ai consiglieri comunali in merito agli incarichi extra-istituzionali dei municipali si potranno evitare sospetti o insinuazioni. La relazione dell’ecologista Ronnie David approva quindi la mozione dell’Unità di sinistra a cui già il Municipio aveva fornito una sostanziale apertura (il tutto è già regolato dalle leggi ma ben venga un passo ulteriore che permetta di evitare illazioni, aveva affermato l’Esecutivo nelle sue osservazioni preliminari). I commissari sostengono che «tale passo debba essere fatto a favore di una maggiore chiarezza su eventuali conflitti di interessi che dovessero insorgere». Il sistema risulta collaudato sia nel Gran Consiglio ticinese che alle Camere federali, dove tali informazioni vengono riportate sulle schede dei deputati. Questa procedura «non dovrebbe quindi creare problemi particolari o grossi carichi amministrativi supplementari». Pure qui la decisione spetta al plenum, chiaramente orientato al sì. Resta però da capire se questa procedura scatterà da subito oppure solo con l’insediamento del futuro Municipio, nel 2024.

