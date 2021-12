Comune di Calanca in assemblea il 17 dicembre scorso per l’esame del Preventivo 2022. Con 15 voti favorevoli, 8 contrari e due astenuti è stato approvato il documento municipale. La controproposta di Fiorenzo Daldini, che chiedeva di rifiutare i conti e rivederne alcune parti, ha raccolto invece 8 voti favorevoli, 12 contrari e 5 astensioni. A larga maggioranza è stato poi accettato il moltiplicatore d’imposta al 100%. L’assemblea ha quindi approvato il credito di 600.000 franchi per il risanamento dell’Alpe Rossiglion (cascina e stalla), alla condizione che rimangano al massimo 50.000 franchi quali costi finali a carico del Comune: 13 i sì, 6 i no così come le astensioni. Bocciate invece le controproposte ancora di Fiorenzo Daldini (suggeriva di creare un gruppo o una fondazione che, con la costituzione di un diritto di superficie, sarebbe stata incaricata di gestire il risanamento); e di Michele Fumi (il quale proponeva di risanare solo la cascina, escludendo la stalla).