Limitare a due minuti la replica concessa agli interpellanti in Consiglio comunale a Bellinzona dopo le risposte del Municipio, che a sua volta ha a disposizione una sola duplica. È quanto chiedono tramite una mozione i capigruppo di PLR, Unità di Sinistra, Lega-UDC e PPD, osservando che «da inizio Legislatura, alcuni consiglieri comunali interpretano in modo improprio il significato concreto di “breve replica”, facendo uso di questa facoltà con interventi di inusitata lunghezza». Nell’atto parlamentare manca il riferimento esplicito, ma è evidente che l’idea nasce in risposta al Movimento per il socialismo.